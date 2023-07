Alors que les dignitaires africains s'apprêtent à rencontrer le président russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg pour la deuxième édition du sommet Russie-Afrique le 27 juillet, les pressions croissantes exercées par les diplomates américains et européens pour qu'ils s'opposent à la guerre en Ukraine suscitent l'inquiétude.

Une guerre qui a été déclenchée, selon les experts, par la volonté d’expansion de l'OTAN à l'est.

L'organisation réfute fermement cette idée.

"L'OTAN ne fournit pas d'arme directement à l'Ukraine. L'Alliance atlantique ne forme pas les soldats ukrainiens. Nous laissons cette tâche aux pays souverains. C'est une décision souveraine qu'ils doivent prendre et nous voulons nous assurer que nos amis africains comprennent ce qui est en jeu en Ukraine, qu'ils comprennent ce que l'OTAN fait et ne fait pas. Je tiens vraiment à réitérer que l'OTAN apporte un soutien non létal important à nos amis ukrainiens," explique Julianne Smith, ambassadrice des États-Unis auprès de l'OTAN.

Seulement 17 chefs d'États seront aux abonnés présents au Sommet jeudi.

Le Kremlin dénote une grossière pression occidentale visant à décourager les nations africaines d'y participer.

L'ambassadrice américaine auprès de l'OTAN, Julianne Smith, considère cette absence notoire des leaders africains comme un message limpide de soutien.

"Certains dirigeants africains se sentent désormais obligés de ne pas se rendre sur place pour manifester leur inquiétude face à l'agression non provoquée de la Russie en Ukraine," explique-t-elle.

La Russie a récemment mis fin à l'accord céréalier de la mer Noire, dont beaucoup pensent qu'il aura un impact négatif sur certaines nations africaines.

La question de la sécurité alimentaire est l'une des plus urgentes sur le continent et les dirigeants africains attendent du président russe des preuves concrètes en matière d'approvisionnement.

"Alors que la Russie se retire de la très importante initiative sur les céréales de la mer Noire, les dirigeants africains ne craignent-ils pas que cette action de la Russie ait un impact sur la sécurité alimentaire dans leur propre pays ? Si c'est le cas, si ces dirigeants ressentent l'impact de la guerre, en particulier en ce qui concerne la sécurité alimentaire, ils pourraient en effet se sentir obligés d'aller voir les Russes et de les exhorter, premièrement, à remettre le Green Deal en service. Et deuxièmement, de mettre fin à la guerre dès que possible," exhorte Julianne Smith.

La présence de l'OTAN en Afrique est assez subtile.

Outre la coopération pragmatique entre l'Union africaine et l'Alliance, l'héritage de l'OTAN sur le continent semble être celui d'une alliance destructrice.

Nombreux sont ceux qui n'ont pas oublié le rôle clé de l'OTAN lors du printemps arabe libyen en 2011.