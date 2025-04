Le président de la commission des forces armées du Sénat américain a critiqué les dirigeants de niveau intermédiaire du Pentagone pour ce qu'il a qualifié jeudi, de plan malavisé visant à réduire le nombre de troupes américaines basées en Europe.

Le ministère de la Défense n'a toutefois rendu publique aucune proposition de réduction des effectifs en Europe.

Ces soldats américains en Europe ont contribué à la formation, à la logistique des livraisons d'armes et, d'une manière générale, ont rassuré les alliés du flanc oriental de l'OTAN en leur montrant que les États-Unis les défendraient.

"L'Afrique reste un théâtre d'interconnexion sur lequel les États-Unis ne peuvent détourner leur regard. Elle abrite des terroristes qui profitent des conditions en Afrique pour développer et exporter leur idéologie. ISIS contrôle notre réseau mondial depuis la Somalie. C'est là que le Parti communiste chinois s'emploie activement à modifier l'ordre international fondé sur les règles, afin de devenir l'hégémon mondial. Et c'est là que la Fédération de Russie saisit les opportunités créées par le chaos et l'instabilité, et non pour protéger notre patrie et les intérêts des États-Unis. Nous devons dissuader ces nations et leurs acteurs malveillants de poursuivre leurs objectifs sur le continent africain", a déclaré le Général Michael E. Langley, Commandant de l'USMC, Commandement des États-Unis pour l'Afrique. .

Les alliés de l'OTAN ont exprimé leur inquiétude quant à toute réduction des troupes ou du soutien américains dans la région.