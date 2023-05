Afrique du Sud : les liens de l'ANC avec la Russie passés à la loupe

Le gouvernement sud-africain a été soumis à de nouvelles pressions mercredi pour avoir refusé de divulguer des documents relatifs à la visite d'un navire russe qui, selon les États-Unis, aurait recueilli une cargaison d'armes pour le compte de Moscou.

Par ailleurs, un haut responsable du parti au pouvoir en Afrique du Sud a ajouté à l'examen minutieux des relations du pays avec la Russie en déclarant que le parti "accueillerait favorablement" une visite du président Vladimir Poutine, qui a été inculpé par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre.

Les commentaires du secrétaire général du Congrès national africain (ANC), Fikile Mbalula, concernant M. Poutine ont été faits lors d'une interview avec la BBC, dans le contexte de la participation du dirigeant russe à un sommet du bloc économique des BRICS en Afrique du Sud au mois d'août. Ce bloc est composé du Brésil, de la Russie, de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique du Sud.

"Si c'était l'ANC, nous voudrions que le président Poutine soit ici, même demain, pour venir dans notre pays", a déclaré M. Mbalula dans l'interview, dont des extraits ont été publiés sur les chaînes de médias sociaux de l'ANC mardi. "Nous l'accueillerons avec plaisir en tant que partie intégrante des BRICS".

En tant que signataire du traité de la Cour pénale internationale, l'Afrique du Sud est tenue d'arrêter M. Poutine s'il entre dans le pays. Le gouvernement sud-africain a indiqué qu'il n'exécuterait pas le mandat d'arrêt si M. Poutine se rendait au sommet, bien qu'il ne l'ait pas dit explicitement.

"Pensez-vous qu'un chef d'État puisse être arrêté n'importe où ?", a déclaré M. Mbalula, un ancien ministre qui est aujourd'hui le plus haut responsable administratif de l'ANC.

Il a déclaré à la BBC qu'il y avait de l'hypocrisie de la part de l'Occident en ce qui concerne le mandat d'arrêt contre Poutine car, a-t-il dit, la Grande-Bretagne et d'autres nations occidentales ont commis des crimes en Irak et en Afghanistan et aucun chef d'État n'a été arrêté.

Le mois dernier, M. Mbalula a désigné les États-Unis comme l'un des pays qui "sèment la pagaille dans le monde".

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière, la rhétorique anti-américaine et anti-occidentale s'est accrue au sein de l'ANC et parfois dans certaines parties du gouvernement sud-africain, bien que l'Afrique du Sud maintienne une position neutre sur la guerre.

Cette tendance est inquiétante pour les États-Unis et d'autres partenaires occidentaux de l'Afrique du Sud en raison de son statut de démocratie influente dans le monde en développement et de l'économie la plus développée d'Afrique.

L'Afrique du Sud entretient une relation historique avec la Russie, liée au soutien militaire et politique apporté par l'ancienne Union soviétique à l'ANC lorsque celui-ci était un mouvement de libération luttant pour mettre fin au régime raciste de l'apartheid qui opprimait la majorité noire du pays. L'Occident semble craindre que les anciens liens idéologiques de l'ANC avec la Russie n'entraînent aujourd'hui l'Afrique du Sud dans l'orbite politique de Moscou, dans un contexte de tensions mondiales croissantes. Les liens économiques entre l'Afrique, un continent de 1,3 milliard d'habitants, et la Chine se renforcent également.

L'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud a fait part de ses inquiétudes au début du mois en accusant le pays de fournir des armes à la Russie par l'intermédiaire d'un cargo qui a accosté sur une base navale près de la ville du Cap en décembre. L'ambassadeur Reuben Brigety a déclaré : "Je parierais ma vie" que des armes ont été chargées sur le Lady R, un navire battant pavillon russe, qui fait l'objet de sanctions américaines en raison de ses liens présumés avec une société qui a transporté des armes pour le compte du gouvernement russe.

Le gouvernement sud-africain a nié avoir effectué une quelconque transaction d'armes avec la Russie, même s'il n'a pas catégoriquement exclu la possibilité qu'une autre entité l'ait fait secrètement. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a ordonné une enquête.

Mercredi, le principal parti d'opposition sud-africain, l'Alliance démocratique, a demandé au gouvernement de dire la vérité s'il n'avait rien à cacher et de publier le manifeste de la visite du Lady R à la base navale de Simon's Town.

Un député de l'Alliance démocratique a également demandé au ministre de la défense, Thandi Modise, de divulguer les documents lors d'un débat au Parlement mardi. Modise a refusé de le faire, tout en utilisant un juron pour répéter le démenti du gouvernement selon lequel des armes auraient été chargées à bord du navire.

Modise a déclaré que le navire russe était en visite pour livrer une cargaison de munitions à l'Afrique du Sud qui avait été commandée en 2018 mais retardée en raison de la pandémie de Covid-19.

Le refus de Modise de rendre public le manifeste de la cargaison a été soutenu par ses collègues législateurs de l'ANC, qui ont déclaré que les documents étaient "confidentiels". Modise a déclaré qu'ils seraient remis à l'enquête sur l'incident.