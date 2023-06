Afrique du Sud : Ace Magashule expulsé de l'ANC

Le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain, a exclu lundi son ancien secrétaire général pour mauvaise conduite et autres violations des règles du parti, alors qu'il est également accusé de corruption dans le cadre d'une affaire pénale.

Ace Magashule, autrefois influent, est jugé pour le détournement présumé d'argent provenant d'un contrat gouvernemental d'une valeur de plus de 13 millions de dollars lorsqu'il était premier ministre de la province de Free State avant d'accéder à la plus haute fonction administrative de l'ANC.

M. Magashule a été suspendu de ses fonctions de secrétaire général en 2021 après avoir été accusé de multiples chefs d'accusation de corruption, de blanchiment d'argent et de fraude. Il a été suspendu conformément à la politique de "mise à l'écart" de l'ANC, qui exige que les personnes occupant des postes de direction se retirent de leurs fonctions lorsqu'elles font l'objet d'accusations criminelles.

M. Magashule a refusé de le faire et a même publié une lettre indiquant qu'il suspendait le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le chef de l'ANC, de ses fonctions. Son défi et son refus de s'excuser pour cette lettre lui ont valu d'être accusé de mauvaise conduite par le comité disciplinaire de l'ANC.

M. Magashule a été reconnu coupable de quatre violations des règles du parti par le comité disciplinaire national et a eu sept jours pour répondre aux conclusions, a déclaré l'ANC. Il n'a pas répondu, a déclaré le parti.

"En conséquence, le NDC a confirmé l'expulsion du camarade Ace Magashule de l'ANC en tant que sanction finale", a déclaré le parti dans un communiqué lundi.

M. Magashule est considéré comme proche du rival politique de M. Ramaphosa, l'ancien président Jacob Zuma, mais sa suspension lui a valu d'être écarté de la conférence de l'ANC en décembre, lorsque M. Ramaphosa a été réélu à la tête du parti.

M. Magashule, 63 ans, est accusé d'avoir personnellement reçu de l'argent destiné au désamiantage des maisons dans la province de Free State, dont il a été le Premier ministre de 2009 à 2018.

Ses coaccusés dans cette affaire comprennent des hommes d'affaires ayant des liens étroits avec l'ANC et d'anciens fonctionnaires du gouvernement provincial de Free State.

Le mois dernier, la Cour suprême d'appel d'Afrique du Sud a rejeté sa demande d'abandon des poursuites.

M. Zuma fait également l'objet d'importantes accusations de corruption liées à un contrat d'armement signé par le gouvernement sud-africain en 1999, d'une valeur de plus d'un milliard de dollars. Ces accusations remontent à une époque où Zuma n'était pas encore président, mais où il était un homme politique en pleine ascension au sein de l'ANC.

Les affaires contre Zuma et Magashule sont considérées comme étant à la pointe de la volonté de Ramaphosa d'éradiquer la corruption au sein du parti au pouvoir et du gouvernement de l'économie la plus industrialisée d'Afrique, la corruption étant supposée s'être généralisée pendant la présidence de Zuma, de 2009 à 2018.

Cependant, M. Ramaphosa a été impliqué dans son propre scandale après avoir été accusé d'avoir enfreint la réglementation sur les devises étrangères et de ne pas avoir révélé le vol d'une importante somme d'argent en dollars américains qui était conservée dans son ranch.