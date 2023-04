Ouganda : la culture du bambou pour lutter contre la déforestation

Un ancien journaliste ougandais s'est tourné vers la culture du bambou comme "solution miracle" dans la lutte contre la dégradation de l'environnement.

À quelque 65 kilomètres au nord de Kampala, la capitale de l'Ouganda, une forêt de bambous verdoyante a été créée par Andrew Ndawula Kalema, un ancien journaliste devenu agriculteur.

Kalema est passé du journalisme à la culture du bambou afin de contribuer à inverser la tendance à la dégradation de l'environnement dans ce pays d'Afrique de l'Est.

En 2010, l'Ouganda comptait 6,93 millions d'hectares d'arbres, soit 29 % de sa superficie. En 2021, il perdra 49 000 hectares de couvert arboré, ce qui équivaut à 23,5 millions de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), ce pays d'Afrique de l'Est a perdu plus d'un million d'hectares de couvert végétal, soit près d'un tiers de la superficie totale du pays.

L'Ouganda ayant perdu des centaines d'hectares de forêt en raison de la pression démographique et de l'abattage illégal, les efforts publics et individuels sont devenus essentiels pour restaurer les terres dégradées.

Selon Ndawula Kalema, le bambou, qui a une croissance rapide et peut s'adapter à différentes conditions météorologiques, est essentiel pour atténuer les effets du changement climatique en Ouganda.

"Il peut restaurer notre environnement beaucoup plus rapidement. Il peut absorber 30 % de dioxyde de carbone en plus et générer 30 % d'oxygène en plus. Il peut créer un effet vert très rapidement et soulager la pression sur nos précieux arbres", explique-t-il.

"Le bambou, vous le coupez, cela prend une saison, il revient, il repousse, c'est donc une sorte de balle magique que nous devons utiliser dans notre lutte pour sauver notre environnement".

Ces dernières années, Ndawula Kalema a amélioré sa ferme de bambous, qu'il avait commencée en 2009 comme un passe-temps.

Il y a quelques années, la culture du bambou dans les champs des agriculteurs était quelque chose d'inouï, car cette plante poussait surtout dans la nature. Ce n'est plus le cas, car de plus en plus d'agriculteurs adoptent la plantation de bambous, en raison de ses avantages en termes de revenus. Mais les plants de bambou sont coûteux, ce qui, selon Ndawula Kalema, peut décourager les agriculteurs.

"Le problème que nous rencontrons est que le prix d'un plant est encore très élevé, un plant coûte environ 1 dollar. Il y en a d'autres qui sont encore plus chers et qui coûtent jusqu'à 10 dollars par plant - c'est dissuasif", explique-t-il.

"Les gens prennent maintenant conscience de la valeur du bambou pour la conservation des sols et de l'environnement, et ils veulent du matériel de plantation, mais ils n'ont pas les moyens de se l'offrir."

Pour faire connaître la culture du bambou dans tout le pays, Ndawula Kalema a ouvert sa ferme à des étudiants de différentes institutions. Selon lui, les étudiants seront les ambassadeurs de la culture du bambou.

Julius Ssebigajju, étudiant stagiaire à la ferme, explique que son point de vue sur la culture du bambou a changé depuis qu'il travaille avec Ndawula Kalema.

"Lorsque le bambou laisse tomber ses feuilles, elles se décomposent et ajoutent ainsi des nutriments au sol, ce qui permet de ne pas avoir besoin de beaucoup de fumier ou d'engrais à appliquer", explique Ssebigajju.

Elizabeth Kiwummulo, une autre stagiaire qui étudie l'aménagement paysager, est impressionnée par la polyvalence du bambou.

"Il est bon pour la digestion et on peut en faire du savon à base de plantes", dit-elle.

Le bambou est surtout connu pour sa résistance et sa durabilité. Selon Ndawula Kalema, il existe des milliers de produits potentiels, même des cadres de bicyclettes.