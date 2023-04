Kenya : la mémoire des défunts pour lutter contre la déforestation

A Kitui, au Kenya, des funérailles sont organisées pour une doyenne de la région : Monica Malonza, décédée à 103 ans. Sa famille a décidé de planter un arbre en mémoire de chacune des 103 années qu'elle a vécues.

L'initiative "Plante ton âge" est menée par la Fondation "Green Africa", qui affirme avoir déjà planté des millions d'arbres.

James Ngumbau, était présent pour représenter l'ONG Green Africa et expliquer aux villageois la marche à suivre :

"Elle a trouvé la paix à 103 ans. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour que nous puissions planter des arbres en son honneur, et j'apporterai d'autres plants au début de la saison des pluies pour que nous puissions toujours la célébrer en plantant des arbres. L'année prochaine, lorsque vous fêterez son anniversaire, vous pourrez planter 103 autres arbres en sa mémoire, l'année suivante 103, et cela vous permettra de vous souvenir d'elle".

La fondation Green Africa a lancé cette initiative à l'occasion de la conférence des Nations unies sur le climat COP27 qui s'est tenue en Égypte en 2022.

L’objectif étant que les arbres plantés aujourd'hui puissent avoir un impact bénéfique sur l'environnement, en faveur des générations futures, dont fera partie Victoria Kilonzo :

"Mon arrière-arrière-grand-mère est décédée, nous avons planté 103 arbres pour la représenter et cela nous rappellera sa mort, et il faudrait planter encore plus d'arbres pour notre propre mémoire, et il faudrait protéger notre environnement. Nous devons garder de l'eau pour les arbres, ne pas les couper et si vous coupez un arbre, vous devez en replanter un autre pour remplacer celui que vous avez coupé", explique la petite fille, du haut de ses dix ans.

Le Kenya fait face, depuis plus d’un siècle, à une déforestation continue, alimentée par les besoins d’une forte pression démographique. Le gouvernement kenyan entend sensibiliser les communautés aux problématiques environnementales, le but étant de replanter au moins 20 millions d’arbres.