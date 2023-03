Guadeloupe : enquête après le naufrage d'un bateau de migrants africains

Le procureur de la République de Pointe-à-Pitre a ouvert mercredi une enquête pour homicides involontaires après le naufrage d'un bateau immatriculé en Guadeloupe transportant des migrants africains, qui a causé la mort de trois personnes et la disparition de 13 autres.

Un "bateau immatriculé en Guadeloupe" a chaviré mardi "au large des côtes de Saint-Kitts-et-Nevis", îles situées au nord de l'archipel guadeloupéen. Les circonstances de l'accident sont "encore mal déterminées", mais le chavirage a "occasionné la mort de trois personnes et la disparition de 13 autres", selon un bilan provisoire, a indiqué le procureur Patrick Desjardins dans un communiqué.

M. Desjardins a ouvert une enquête pour "homicides involontaires par manquement délibéré à une obligation de sécurité, blessures involontaires par manquement délibéré à une obligation de sécurité, traite des êtres humains en bande organisée", a-t-il indiqué mercredi.

"L'identité des victimes, non francophones, et leurs nationalités n'ont à cette heure pas pu être déterminées avec certitude", a-t-on précisé de même source.

Le bateau, dont "le propriétaire est un ressortissant français résidant en Guadeloupe", transportait "32 passagers", indique encore le communiqué du parquet. L'enquête a été confiée conjointement à la section de recherches de la gendarmerie de Guadeloupe et à la gendarmerie maritime.

L'antenne Martinique du CROSS Antilles-Guyane participe activement depuis mardi aux opérations de recherche conjointement avec les autorités de Saint-Kitts et Nevis. Un navire français est engagé sur zone et mercredi, un avion des garde-côtes néerlandais a effectué un survol de la zone. Il sera relayé dans l'après-midi par un avion des douanes françaises.

Les deux paquebots de croisière détournés dans la journée de mardi pour porter secours aux naufragés ont quant à eux quitté le secteur, a précisé la préfecture de Martinique.

Le Premier ministre d'Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, avait exprimé mardi sur les réseaux sociaux "sa profonde douleur face aux pertes en vies humaines et à la détresse subies par les personnes à bord d'un navire qui a quitté illégalement Antigua-et-Barbuda plus tôt aujourd'hui, mardi 28 mars pour une destination inconnue, et qui a chaviré en haute mer".