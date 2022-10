Black Adam un super-héro d'un nouveau genre

La star du box-office américain Dwayne Johnson est la vedette du film de super-héros Black Adam.

Cette fois-ci il cumule les mandats avec ce nouveau long métrage, en en étant également le producteur exécutif.

A 50 ans, la star de films d’action révèle le soir de la première londonienne de Black Adam, son envie de participer à la création d’un tel film depuis de longues années : " J'ai l'impression que tout ce que j'ai fait dans ma carrière a abouti à 'Black Adam'. C'est un film que j'ai essayé de faire et pour lequel je me suis battu pendant 15 longues années. En cours de route, j'ai reçu beaucoup de "non", de propositions pour un autre rôle. Et il y a eu beaucoup de remises en question de l'idée de Black Adam. Alors voilà, on est là, je suis tellement heureux qu'on soit là et qu'on se prépare à le livrer au monde."

Dwayne Johnson était accompagné de ses co-stars Pierce Brosnan, Aldis Hodge, Quintessa Swindell et Marwan Kenzari.

Pierce Brosnan, qui est surtout connu pour son rôle de James Bond, dans la franchise d'espionnage britannique, incarne le Dr Fate, un autre super-héros.

Swindell joue le rôle de la super héroïne, Cyclone., un rôle féminin d’un nouveau genre.

"Il n'y avait rien qui était attaché à cette jeune fille. Elle n'était pas sexualisée. Son costume n'était pas sexualisé. Elle n'était pas une petite amie. Elle n'était pas X, Y et Z. Elle était sa propre personne. Et elle a pu comprendre ce que cela signifiait pour elle et l'embrasser davantage. Et donc, pour moi, ces choses se présentent très rarement. Et quand elles se présentent, on ressent qu’elles sont nécessaires. c'est comme, Oh, j'ai besoin de celle-là, j'ai besoin de celle-là. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse représenter fidèlement les jeunes femmes d'aujourd'hui, et surtout une jeune femme qui est différente, à l'aise et qui essaie encore de découvrir qui elle est. Je voulais donc créer quelque chose que je n'avais pas vu quand j'étais plus jeune. Et quand j'ai regardé le film pour la première fois, j'ai ressenti exactement ça." a déclaré l'actrice, Quintessa Swindell.

"Black Adam" débarque dans les cinémas égyptiens le 19 octobre 2022, et dans les cinémas d'Afrique du Sud le 21 octobre.