Dwayne Johnson dans la peau de l’anti-héros Black Adam

Black Adam est sorti le 12 octobre 2022, en avant première mondiale, à New York.

Ce film, tout droit venu de l'univers DC Comics, retrace les aventures d'un esclave incarné par Dwayne Johnson, qui vit dans l'antique Kahndaq. Les Dieux lui confient des supers pouvoirs dont il se sert pour se venger. Emprisonné, il est libéré de sa tombe terrestre, cinq millénaires plus tard, prêt à exercer sa propre justice dans le monde moderne.

Ce super héros très énervé a beaucoup inspiré "The Rock":

"Quand j'ai lu ma première BD de Black Adam, j'ai découvert un personnage puissant et cool, un vrai dur à cuire!. Et puis il avait la peau foncée (...) et tous les pouvoirs de Superman. Il me ressemble. C'est pourquoi c'était si important pour moi. Alors je me suis battu pour ce projet pendant 15 ans. Et nous y voilà."

Les fans sont particulièrement impatients de découvrir Pierce Brosnan en tant que Doctor Fate, un des magiciens les plus puissants de l'univers DC. Incarner un super héros est une première pour l’acteur irlandais. Et pourtant, Pierce Brosnan avait déjà auditionné pour incarner le Batman de Tim Burton, en 1989, mais sans succès. L'acteur légendaire concrétise, avec "Black Adam", un rêve d'enfant:

"Il y a une si grande richesse d'histoires ici. J'ai toujours été fasciné par ce monde, me demandant si on allait un jour me proposer d'incarner un super-héros. Car j'ai grandi avec les bandes dessinées. Batman était mon personnage préféré..."

L'acteur Aldis Hodge, interprète le rôle d'Hawkman, le chef fougueux de la Justice Society of America, un des personnages légendaires de l’univers DC. Pour l'acteur, faire partie de cette superproduction a été un privilège: "Pour moi, c'était vraiment une expérience inoubliable de pouvoir entrer dans la peau d'un personnage , mais aussi de réaliser mes rêves en tant qu'acteur. C'est la plus grande scène sur laquelle j'ai jamais été, avec le meilleur casting. C'est incroyable !"

Le prochain blockbuster DC, signé Jaume Collet-Serra, sortira le 19 octobre 2022.