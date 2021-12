Ethiopie : les collégiens sollicités par le gouvernement

En Ethiopie, le gouvernement a annoncé jeudi la fermeture des collèges pendant une semaine.

Cette décision a été prise afin de mobiliser les étudiants pour aider à la récolte des plantations appartenant aux recrues civiles enrôlées dans les opérations militaires contre les forces rebelles du Tigré.

Les collégiens seront donc appelés à suspendre leur éducation pour soutenir l’appel national en cours en pratiquant des activités d’agriculture.

La Force de défense nationale éthiopienne ENDF soutenue par des alliés régionaux et le mouvement populaire a pu intensifier les opérations militaires. Ce qui lui a permis de prendre le contrôle de villes et villages stratégiques dans les régions d’Amhara et d’Afar à la frontière avec le Tigré.

Une mobilisation renforcée notamment pas la présence du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed sur la ligne de front depuis la semaine dernière.

Il avait également appelé tous les Éthiopiens patriotes à rejoindre le combat contre les forces du TPLF, combat qui dure depuis les 4 novembre 2020.