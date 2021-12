Ethiopie : bataille de communication autour du conflit au Tigré

Alors que l’armée éthiopienne et les rebelles tigréens s'affrontent depuis plus d'un an dans le nord du pays, la bataille est aussi celle de la communication. Avec par exemple toutes ces vidéos montrant le Premier ministre, sur le front, vêtu d’un uniforme militaire, parmi des soldats. Une façon pour Abiy Ahmed d’encourager ses troupes, alors que les rebelles seraient à quelques centaines de kilomètres seulement de la capitale.

"Sa décision a inévitablement remonté le moral des troupes et encouragé le peuple éthiopien à s'unir, à résister et à repousser la menace de cette organisation terroriste. Rien qu'au cours des derniers jours, de grands progrès ont été accomplis pour obliger les TPLF à abandonner les zones clés qu’ils occupaient", affirme Billene Seyoum, porte-parole du Premier ministre.

Le gouvernement éthiopien affirme par ailleurs avoir repris plusieurs localités sur la route de la capitale, comme Shewa Robit, située à environ 200km d’Addis Abeba.

Il a aussi déclaré qu’une plainte officielle avait été adressée à Twitter pour avoir suspendu des comptes pro-gouvernementaux.