Guerre en Ukraine : l'UE cible l'économie russe

Le ministre français des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré qu'il s'agissait d'une "excellente nouvelle" et que ce nouveau train de mesures allait "accroître la pression sur la Russie".

Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue allemand vendredi, à Paris, M. Barrot a également félicité le président Trump d'avoir imposé un nouveau délai pour un cessez-le-feu en Ukraine.

La Commission européenne, l'organe exécutif de l'UE, avait proposé d'abaisser le plafond du prix du pétrole de 60 à 45 dollars, ce qui est inférieur au prix du marché, afin de cibler les vastes revenus énergétiques de la Russie.

Les 27 pays membres ont décidé de fixer le prix du baril à un peu moins de 48 dollars.

L'UE espérait que les grandes puissances internationales du Groupe des sept participeraient au plafonnement des prix afin d'en élargir l'impact, mais l'administration Trump n'a pas pu être ralliée à sa cause.

La rente pétrolière est le pilier de l'économie russe, ce qui permet au président Vladimir Poutine d'injecter de l'argent dans les forces armées sans aggraver l'inflation pour les citoyens ordinaires et d'éviter un effondrement de la monnaie.

Une nouvelle interdiction d'importation a également été imposée pour tenter de combler une lacune permettant à la Russie d'exporter indirectement du pétrole brut via un certain nombre de pays non-membres de l'UE.

L'UE a également ciblé les oléoducs Nord Stream entre la Russie et l'Allemagne afin d'empêcher M. Poutine d'en tirer des revenus à l'avenir, notamment en décourageant les investisseurs potentiels.

La raffinerie du géant russe de l'énergie Rosneft en Inde a également été touchée.

Les gazoducs ont été construits pour acheminer le gaz naturel russe vers l'Allemagne, mais ils ne sont pas en service.

En outre, les nouvelles sanctions de l'UE visent le secteur bancaire russe, dans le but de limiter la capacité du Kremlin à lever des fonds ou à effectuer des transactions financières. Deux banques chinoises ont été ajoutées à la liste.

L'UE a imposé plusieurs séries de sanctions à la Russie depuis que M. Poutine a ordonné à ses troupes d'entrer en Ukraine le 24 février 2022.

Plus de 2 400 fonctionnaires et "entités" - souvent des agences gouvernementales, des banques, des entreprises ou des organisations - ont été frappés par des gels d'avoirs et des interdictions de voyager.

Mais chaque série de sanctions est de plus en plus difficile à accepter, car les mesures visant la Russie pèsent sur les économies des 27 pays membres. La Slovaquie a bloqué le dernier train de mesures parce qu'elle s'inquiétait des propositions visant à interrompre les livraisons de gaz russe, dont elle est tributaire.

La dernière série de sanctions de l'UE, imposée le 20 mai, visait près de 200 navires de la flotte fantôme de pétroliers russes.

Vendredi, 105 autres navires ont été interdits d'accès aux ports européens, aux écluses et aux transferts entre navires, ce qui porte à plus de 400 le nombre total de navires sanctionnés.