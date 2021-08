Maurice nie toute construction de base militaire indienne à Agalega

L'île Maurice a démenti mercredi soir des informations de presse selon lesquelles elle aurait autorisé l'Inde à construire une base militaire sur l'île d'Agalega, un conseiller du Premier ministre assurant à l'AFP qu'aucun accord de ce type n'existait entre les deux pays.

Cette semaine, la chaîne qatarie Al-Jazeera avait affirmé qu'une piste d'atterrissage et deux jetées y étaient en construction dans le but d'héberger une base militaire indienne sur cette île isolée située à plus de 1000 kilomètres au nord de la principale île de Maurice, en plein océan Indien.

Le gouvernement mauricien a démenti auprès de l'AFP tout projet d'installation d'une base militaire. "Il n'y a aucun accord entre Maurice et l'Inde en vue de la création d'une base militaire à Agalega", a déclaré Ken Arian, le conseiller en charge de la communication auprès du Premier ministre.

Évoquant une piste d'atterrissage et une seule jetée, Ken Arian a ajouté que le financement de ces deux projets avait été conclu lors de la visite en 2015 du Premier ministre indien Narendra Modi et qu'ils ne seraient pas utilisés à des fins militaires.

Spectre des Iles Chagos

Ces informations ont fait resurgir les inquiétudes liées aux îles Chagos, au cœur d'un litige vieux de cinq décennies entre Maurice et le Royaume-Uni. En 1965, Londres avait décidé de séparer cet archipel de l'île Maurice et d'y installer une base militaire commune avec les États-Unis, sur l'île principale de Diego Garcia. Maurice revendique ce territoire et des mauriciens originaires des Chagos ont accusé le Royaume-Uni d'"occupation illégale" et de les empêcher d'accéder à leur terre natale.

En 2016, le Royaume-Uni a prolongé jusqu'en 2036 un contrat sur l'utilisation de la base militaire avec les Etats-Unis. Celle-ci a joué un rôle stratégique clé lors de la Guerre froide avant d'être utilisée dans les années 2000 lors des conflits en Irak et en Afghanistan.