Le PAM, prix Nobel de la paix 2020

Le Prix Nobel de la Paix a été attribué au Programme alimentaire mondial pour son engagement dans la lutte contre la faim dans plus de 80 pays. L'organisation onusienne a aussi été récompensée pour sa contribution à l'amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par les conflits. Enfin, pour avoir joué un rôle moteur dans les efforts visant à empêcher l'utilisation de la faim comme arme de guerre.

"C'est la première fois de ma vie que je reste sans voix. C'est incroyable ! Le prix Nobel de la paix, et cela, grâce à la famille du Programme alimentaire mondial (PAM) qui œuvre dans les endroits les plus difficiles et les plus complexes au monde, où il y a la guerre et des conditions climatique extrême. Mais peu importe, ils sont sur le terrain et ils méritent ce prix. Je n'arrive pas à y croire", a réagi David Beasley, directeur exécutif du PAM.

Le PAM est récompensé cette année alors que la pandémie due au nouveau coronavirus a fortement augmenté le nombre de victimes de famines à travers le monde. Plus de 821 millions de personnes souffrent de faim chronique sur la planète, 135 millions d'autres connaissent la famine ou des carences alimentaires. Avec 73 millions de personnes touchées par ce fléau l'Afrique paye le plus lourd tribut et le PAM met en évidence depuis plusieurs mois une dégradation de la situation dans le Sahel.