Tanzanie : Abdulrazak Gurnah obtient le prix Nobel de Littérature

Le Nobel de littérature a sacré jeudi le romancier Abdulrazak Gurnah, né en Tanzanie mais exilé au Royaume-Uni depuis un demi-siècle, pour ses récits sur le post-colonialisme en Afrique de l'Est et le destin difficile des réfugiés.

Abdulrazak Gurnah a reçu l'appel de l'Académie suédoise dans la cuisine de sa maison dans le sud-est de l'Angleterre. "Je suis absolument excité", a-t-il déclaré à l'Associated Press. "Je viens moi-même d'apprendre la nouvelle". Il est l'auteur de dix romans, dont "Memory of Departure", "Pilgrims Way" et "Desertion".

Jusqu'à sa récente retraite, il était professeur de littérature anglaise et post-coloniales à l'Université du Kent à Canterbury, où il était un fin connaisseur de l'œuvre du Nobel de littérature nigérian Wole Soyinka et du Kenyan Ngugi wa Thiong'o, qui figurait parmi les favoris pour le Nobel cette année.

Né en 1948 à Zanzibar, Abdulrazak Gurnah est le premier auteur africain à recevoir la plus prestigieuse des récompenses littéraires depuis 2003, et le cinquième du continent au total. Connu notamment pour ses romans "Paradise" (1994),présélectionné pour le Booker Prize en 1994,et "By the sea" ("Près de la mer", 2001), l'écrivain a été récompensé pour son récit "empathique et sans compromis des effets du colonialisme et le destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents", selon l'Académie suédoise.

Exil vers l'Angleterre

Ayant des origines de la péninsule arabique par sa famille, il a fui son pays pour l'Angleterre à la fin des années 60, cinq ans après l'indépendance à un moment où la minorité musulmane était persécutée. Il n'a pas pu revenir à Zanzibar jusqu'en 1984. Abdulrazak Gurnah a publié dix romans depuis 1987, ainsi que des nouvelles. Il écrit en anglais même si sa première langue d'origine est le swahili.

Son œuvre s'éloigne des "descriptions stéréotypiques et ouvre notre regard à une Afrique de l'Est diverse culturellement qui est mal connue dans de nombreuses parties du monde", a expliqué le jury Nobel. "Elle nous donne une image vivante et très précise d'une autre Afrique pas si connue pour de nombreux lecteurs, une zone côtière dans et autour de l'océan Indien marquée par l'esclavage et des formes changeantes de répression sous différents régimes et puissances coloniales : Portugais, Indiens, Arabes, Allemands et Britanniques", a déclaré Anders Olsson, le président du jury.

Hamad Mbarouk Hamad, directeur du Centre des arts culturels de Zanzibar, a déclaré qu'il était "fier" d'apprendre la nouvelle. Mais il a précisé qu'il n'avait jamais lu aucune des œuvres de l'écrivain. "Il est célèbre pour ceux qui aiment étudier. Pour les gens ordinaires, je ne le pense pas." Abdulrazak Gurnah est aussi le premier auteur noir africain à recevoir la plus prestigieuse des récompenses littéraires depuis Wole Soyinka en 1986.

Horizons géographiques

L'an passé, la méconnue poétesse américaine Louise Glück avait été sacrée par la plus célèbre des récompenses littéraires pour son œuvre "à la beauté austère". Cette année, les conjectures ont beaucoup tourné autour de la promesse de l'Académie d'élargir ses horizons géographiques. Même si Anders Olsson, avait pris soin de réaffirmer en début de semaine que le "mérite littéraire" restait "le critère absolu et unique".

Sur les 117 précédents lauréats en littérature depuis la création des prix en 1901, 95, soit plus de 80% sont des Européens ou des Nord-Américains. Avec le prix 2021, ils sont 102 hommes au palmarès pour 16 femmes. Sur les quelque 200 à 300 candidatures soumises bon an mal an à l'Académie, cinq sont retenues avant l'été. Les membres du jury sont chargés de les lire attentivement et discrètement avant le choix final peu avant l'annonce. Les délibérations restent secrètes pendant 50 ans.

Médaille d'or

