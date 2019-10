Ethiopie : au moins deux morts dans les manifestations anti-Abiy

Au moins deux personnes ont été tuées et des dizaines blessées dans les manifestations qui ont eu lieu mercredi en Ethiopie contre le Premier ministre et Prix Nobel de la Paix Abiy Ahmed, ont rapporté jeudi les médias publics.

Des mouvements de protestation ont eu lieu mercredi dans plusieurs villes du pays, après un face à face tendu à Addis Abeba, entre des membres des forces de sécurité et des partisans de Jawar Mohammed, le fondateur du média d’opposition Oromia Media Network (OMN), basé aux États-Unis, et rentré en août dernier au pays.

Les manifestations à Adama, au sud-est d’Addis Abeba, “ont fait deux morts, 50 blessés et causé d’importants dégâts matériels”, a déclaré à l’agence de presse ethiopienne d’Etat ENA Dejene Muleta, commandant de la police de cette ville de la région d’Oromia.

Il n’a pas précisé comment ces personnes avaient été tuées et blessées.

Jawar Mohammed a joué un rôle clé dans les manifestations antigouvernementales ayant mené à la chute du prédécesseur de M. Abiy et à la nomination de ce dernier, comme premier Premier ministre issu du groupe ethnique oromo, le plus nombreux en Ethiopie.

Cet activiste controversé est accusé par ses détracteurs d’inciter à la haine ethnique et n’a pour but que de déstabiliser le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique.

Les relations entre les deux hommes se sont récemment détériorées, Jawar Mohammed ayant critiqué publiquement plusieurs réformes d’Abiy Ahmed, qui vient d‘être récompensé par le prix Nobel de la paix.

Jawar Mohammed a affirmé sur Facebook que les autorités avaient tenté d‘écarter son service de sécurité, ce qui avait provoqué la confrontation de mercredi.

“Le plan n‘était pas de m’arrêter, mais d‘écarter mon service de sécurité pour mieux lancer ensuite sur moi une foule d’assaillants”, a-t-il assuré, ce que les autorités ont nié.

Le conflit entre Jawar Mohammed et Abiy Ahmed souligne les divisions au sein de la communauté oromo, avant des élections générales prévues en mai 2020.

AFP