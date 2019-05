Premier sommet des journalistes sportives en Afrique

Nous continuons dans notre série consacrées aux femmes qui occupent la première place dans les disciplines sportives à prédominance masculine.

La chronique de ce jour nous emmène au Ghana où plus de 120 participantes originaires du Ghana, de RDC, de la Namibie, de la Zambie, du Togo, de l’Ouganda ou encore d’Afrique du Sud ont assisté le 15 mai dernier au tout premier sommet des femmes africaines engagées le sport.

L‘événement a favorisé une plus grande inclusion des femmes africaines dans le journalisme sportif, et les participantes ont été invitées à prendre leur place en tant que fondatrices et hôtes de l‘événement, ce qui nous en dit plus.

Les femmes sportives sur le continent se retrouvent ce 15 mai à Accra (Ghana) autour de l'évènement baptisé AWSportsSummit .



Reçois mes encouragements julietbawuah pour cette initiative. “Only the sky is your limit.” God bless ! #AWSportsSummit pic.twitter.com/spVnca26NW — Zamo Alliance (@alliancezamo) May 15, 2019

Les principales journalistes sportives africaines ont présenté à cette rencontre leurs feuilles de route et les défis à relever tout en abordant des questions clés comme le harcèlement et le professionnalisme dans l’exercice du métier.

L’initiative sera un événement annuel dans l’espoir d’accompagner dans un proche avenir un éventail de journalistes sportives professionnelles africaines talentueuses qui se côtoieront sur la scène internationale et, pourquoi pas, domineront la scène internationale.