Pologne : Tusk et Nawrocki unis pour rendre hommage aux six victimes de la fusillade de Cracovie

Les deux rivaux politiques sont arrivés ensemble à une veillée organisée en mémoire des victimes. Sur les images, Donald Tusk tient une bougie tandis qu'un militaire joue du clairon à ses côtés. Les deux hommes déposent ensuite leurs bougies parmi celles déjà disposées sur les lieux du drame, avant de s'agenouiller côte à côte dans un moment de recueillement. Karol Nawrocki se signe à plusieurs reprises. Autour d'eux, les bougies allumées, les personnes venues se recueillir et un drapeau polonais témoignent de l'émotion suscitée par cette attaque, qui a également fait 15 blessés. Cette apparition commune intervient alors que les deux responsables politiques s'affrontent vivement sur la réforme du Tribunal constitutionnel polonais. Malgré leurs désaccords, ils ont choisi de participer à la même cérémonie pour honorer les victimes de la fusillade du 7 novembre. L'attaque, survenue au cœur de l'une des villes les plus emblématiques du pays, avait provoqué des scènes de panique, filmées par des témoins alors que des passants tentaient d'échapper aux tirs. Depuis, les habitants viennent déposer des bougies et se recueillir sur les lieux, où les impacts de balles restent visibles sur les vitrines de plusieurs cafés.