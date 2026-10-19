France : des étudiants bloquent l’accès au Louvre en soutien aux lycéens

L’accès au musée du Louvre était bloqué lundi matin par des étudiants de l’École du Louvre, rejoints par des élèves de l’École des Beaux-Arts, selon des informations rapportées par l’AFP et des organisations syndicales. En conséquence, le musée n’a pas pu ouvrir normalement à 9 heures.

Dans un tract affiché aux abords de l’établissement, les manifestants revendiquent le blocage du « plus grand musée du monde ». Ils inscrivent leur action dans une lutte plus large pour « le droit d’étudier, de travailler, de vivre librement dans de bonnes conditions ».

La direction du Louvre a précisé que cette mobilisation, portée par des étudiants de l’École du Louvre, était indépendante de l’institution. La CGT, qui soutient l’initiative sans y prendre part, estimait que la fermeture devait se prolonger au moins jusqu’à midi.

Cette action intervient dans le prolongement du mouvement de contestation lycéenne engagé à la mi-septembre. Elle survient également après la journée nationale de mobilisation contre la vie chère organisée samedi, marquée par des violences dans plusieurs villes françaises. Les étudiants n’ont toutefois pas directement fait référence à cette mobilisation dans leur tract.

Le blocage survient par ailleurs un an jour pour jour après le cambriolage spectaculaire du Louvre, le 19 octobre 2025, qui avait plongé le musée le plus visité au monde dans une crise profonde. Depuis, l’établissement a également connu plusieurs perturbations liées à des mouvements de grève du personnel, dont les syndicats réclament notamment une amélioration des conditions de travail et des rémunérations.