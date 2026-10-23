France : commerces barricadés à Lyon et Orléans face à d'éventuels troubles

Alors que Lyon et Orléans se préparent à un week-end de manifestations, les commerçants condamnent leurs vitrines, retirent les marchandises de valeur et renforcent les entrées. À Lyon, des ouvriers ont été filmés vendredi en train d'installer des panneaux de bois et des barrières de protection devant l'hôtel de ville, le musée des Beaux-Arts et la chambre de commerce. Les commerces de la rue de la République étaient eux aussi sécurisés, des charpentiers découpant des planches et recouvrant les vitrines. Ces mesures traduisent la crainte de possibles violences et dégradations, même si aucun incident de ce type n'est confirmé pour les manifestations prévues ce week-end. À Orléans, les commerces situés le long du parcours prévu de la manifestation prennent eux aussi des précautions avant un week-end durant lequel la ville accueillera le congrès du Rassemblement national. Près de 3 000 policiers et agents de sécurité seront déployés, alors que les autorités s'attendent à voir entre 20 000 et 30 000 manifestants se rassembler pour s'opposer à l'événement, ce qui nourrit les inquiétudes de possibles perturbations.