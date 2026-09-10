Kenya : trois mois accordés aux travailleurs étrangers pour se mettre en règle

Le Kenya accorde 90 jours aux travailleurs étrangers pour régulariser leur situation. Un répit pour des immigrés plongés dans l’incertitude depuis que le président kenyan, William Ruto, a ordonné de fermer les petites entreprises des migrants.

Rétropédalage : le gouvernement kenyan affirme désormais qu’il souhaitait simplement s’assurer que les migrants disposent des permis de travail et des licences en règle. Alors que des Burundais auraient été agressés à la suite de l’ordre donné par Ruto.

"Le Kenya n'applique pas d'interdiction générale aux ressortissants étrangers exerçant des activités commerciales à petite échelle, mais cherche à s'assurer que leur participation est conforme au protocole relatif au marché commun de la Communauté de l'Afrique de l'Est et à la législation nationale applicable", a déclaré Musalia Mudavadi, ministre kenyan des Affaires étrangères.

Locomotive économique de la Communauté de l’Afrique de l’Est, le Kenya attire des migrants de la région en quête d’une herbe plus verte.

Des centaines de ressortissants ont sollicité un rapatriement vers leur pays, redoutant des violences xénophobes de même type que celles survenues en Afrique du Sud ces derniers mois. Les autorités kenyanes jouent finalement la carte de l’apaisement.

"Le Kenya est ouvert au commerce à petite et grande échelle pratiqué par des ressortissants étrangers, à condition qu’ils respectent les exigences en matière d’immigration, de permis de travail, d’enregistrement et d’octroi de licence. L’approche du Kenya est donc davantage réglementaire que discriminatoire", a déclaré le ministre kenyan des Affaires étrangères.

Mais, passés les 90 jours de répit, le gouvernement promet de sévir avec fermeté et rigueur.