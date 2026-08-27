Ebola : l’Ouganda libéré, la RDC toujours confrontée à une flambée meurtrière

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a officiellement déclaré la fin de l’épidémie d’Ebola en Ouganda, après 42 jours sans nouveau cas de transmission. Une victoire sanitaire pour ce pays d’Afrique de l’Est, qui contraste toutefois avec la situation alarmante en République démocratique du Congo voisine.

L’épidémie ougandaise, liée au virus Ebola de type Bundibugyo, avait été déclarée en mai 2026 après des cas importés depuis la RDC. Au total, 20 personnes ont été contaminées et deux décès ont été enregistrés. Après la sortie du dernier patient et une période de surveillance renforcée, les autorités sanitaires ont confirmé l’absence de nouvelles chaînes de transmission.

Cette annonce marque une étape importante pour Kampala, qui a rapidement contenu la propagation grâce au suivi des contacts, au renforcement des capacités médicales et à la surveillance des zones frontalières. L’Ouganda reste toutefois sous vigilance en raison de la proximité avec l’est de la RDC, où le virus continue de circuler activement.

La RDC face à une crise sanitaire majeure

En République démocratique du Congo, la situation demeure préoccupante. L’épidémie d’Ebola continue de progresser, principalement dans la province de l’Ituri, devenue l’épicentre de la flambée. L’OMS indique que le virus s’est étendu à plusieurs provinces et que la réponse est compliquée par l’insécurité, les déplacements de population et les difficultés d’accès aux zones touchées.

Avec plusieurs milliers de cas confirmés et plus de 2 700 décès recensés selon les dernières données disponibles, cette flambée figure parmi les plus importantes jamais enregistrées dans le pays.

Les autorités congolaises, avec l’appui de l’OMS et de partenaires internationaux, renforcent les opérations de dépistage, de prise en charge des malades et de prévention dans les communautés.

Face à cette situation, Kampala et Kinshasa misent sur une coopération sanitaire transfrontalière pour limiter les risques de propagation. L’objectif : empêcher que l’amélioration enregistrée en Ouganda ne soit remise en cause par la poursuite de l’épidémie en RDC.