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Guerre en Iran : les US demandent aux pays de rompre leurs liens économiques avec Téhéran

Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

and Euronews

Etats-Unis

Les États-Unis ont lancé une nouvelle campagne contre l'Iran, visant à bloquer toutes ses sources potentielles de revenus et demandant aux pays de rompre leurs liens économiques avec Téhéran.

Si les pays ne se conforment pas à cette demande, Washington a déclaré qu'ils s'exposeraient à des représailles américaines.

Cette opération, baptisée « Operation Economic Outcast », vise à isoler le régime iranien.

« Chaque pays, chaque entité doit savoir qu’il doit se préparer à faire face à des sanctions américaines. Et personne n’est au-dessus de cela. Nous allons demander des comptes à tout le monde, et il s’agit là d’une asphyxie économique de ce régime... L’Iran est désormais confronté à un choix très clair, avec seulement deux voies qui s’offrent à lui : un isolement mondial total et une économie de subsistance, ou un retour à la normalité avec la possibilité de réintégrer l’économie mondiale.», a déclaré Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain.

L'avertissement de Bessent intervient environ six mois après les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, qui ont marqué le début de la guerre dans la région.

Ces derniers mois, le conflit s'est largement enlisé, les négociations étant au point mort et les tensions s'intensifiant autour du détroit d'Ormuz.

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