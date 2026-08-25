Coupe d'Afrique des Nations 2028 : l'Éthiopie a officiellement déposé sa candidature

L'Éthiopie a officiellement déposé sa candidature pour accueillir la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en 2028, une première pour le pays depuis plus d'un demi-siècle. La Fédération éthiopienne de football a confirmé la nouvelle lundi soir sur le réseau social X.

Le pays avait accueilli la Coupe d’Afrique des Nations pour la dernière fois en 1976.

Cette candidature se heurte toutefois à de nombreux obstacles, notamment les insurrections en cours dans les deux États les plus peuplés du pays, l’Amhara et l’Oromia, ainsi que les menaces d’une reprise de la guerre civile entre le gouvernement fédéral et la région du Tigré, au nord.

L'équipe éthiopienne est classée 143e sur 211 par la FIFA, et sa dernière participation à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), qui a lieu tous les deux ans, remonte à 2022, où elle avait été éliminée dès la phase de poules.

La CAN a été organisée pour la dernière fois par le Maroc, tandis que le tournoi de l’année prochaine sera co-organisé par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie.

Le tournoi adoptera un nouveau calendrier : il se tiendra tous les quatre ans à partir de 2028, afin de s’aligner sur les autres compétitions de la FIFA.

Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui sont confrontés à des violences meurtrières perpétrées par des groupes djihadistes, ont exprimé leur souhait de co-organiser la CAN 2032, selon leurs fédérations de football respectives.