Mondial 2026 : les Marocains optimistes pour le 16e contre les Pays-Bas

Les supporters marocains se sont rassemblés dimanche à la Macroplaza de Monterrey, dans une ambiance festive avant le match de leur équipe en seizièmes de finale de la Coupe du monde contre les Pays-Bas.

Il s’agissait de la première étape du Maroc au Mexique pendant le tournoi.

« Lors du match à New York, j’avais l’impression d’être au centre du monde : il y avait des Français, des Brésiliens, des Écossais, des Algériens, des Argentins… Tout le monde était là. New York donne vraiment l’impression d’être le creuset du monde. Ici, on se sent vraiment au Mexique, vraiment au Maroc, donc je pense que ces deux pays hôtes sont tous deux uniques. C’est un privilège et une chance de pouvoir assister aux deux. »,a déclaré Alia Lahlou, 37 ans, supportrice du Maroc.

Ce match des seizièmes de finale se jouera lundi à l’Estadio BBVA de Monterrey, l’un des 16 stades accueillant des rencontres lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Ce sera également le dernier match de la Coupe du monde disputé à Monterrey pendant le tournoi.

Le vainqueur affrontera le Canada en huitièmes de finale, après la victoire 1-0 du Canada face à l'Afrique du Sud dimanche.