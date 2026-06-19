Nouvelles frappes russes sur Kharkiv et Odessa: un mort, des enfants blessés

Les autorités ukrainiennes ont indiqué que dix personnes, dont quatre enfants, ont été blessées dans la région de Kharkiv après que des bombes aériennes guidées russes ont frappé plusieurs sites. L'une des frappes a embrasé un entrepôt, dégageant une épaisse fumée tandis que les pompiers ont travaillé toute la matinée pour maîtriser l'incendie. Les responsables ont également fait état de dégâts sur une quarantaine de maisons et plusieurs véhicules dans les districts voisins. Dans le sud de l'Ukraine, une personne a été tuée et quatre autres blessées dans la région d'Odessa après qu'une frappe russe a visé le district de Bilhorod-Dnistrovskyi, selon les autorités. Le Service d'urgence de l'État a indiqué que deux camions-citernes de carburant et un camion-citerne de gaz stationnés à l'extérieur d'une localité ont pris feu, déclenchant une importante opération de lutte contre l'incendie alors que les équipes s'efforçaient de maîtriser les flammes. Ces dernières attaques interviennent alors que les combats se poursuivent sur plusieurs fronts, les autorités ukrainiennes avertissant que les infrastructures civiles restent vulnérables aux frappes russes de longue portée.