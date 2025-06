Les personnes évacuées d'Iran ont été accueillies Azerbaïdjan. De diverses nationalités, elles étaient au moins 200 personnes à franchir la frontière d'Astara, fuyant les frappes d'Israël sur Téhéran, selon les services diplomatiques russes.

Des familles du personnel de l'Ambassade de la Russie étaient du voyage, ainsi que des membres du Grand Orchestre Symphonique Tchaïkovski.

"Au nom de l'orchestre, je tiens à remercier tout le monde, y compris l'Azerbaïdjan, qui nous a honorés et nous a offert un grand service en accueillant notre concert dans un moment difficile", a délcaré Petr Suraykin, violoncelliste au Grand Orchestre Symphonique Tchaïkovski.

Les médias azerbaïdjanais ont rapporté qu'après l'évacuation des citoyens du Kazakhstan, du Kirghizistan et de la Russie de l'Iran, des citoyens du Portugal, des Philippines, de la Finlande et d'autres pays ont franchi le poste de contrôle frontalier d'Astara et se sont dirigés vers l'aéroport de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan.

Plus de 300 citoyens russes ont été évacués au cours du week-end, selon le communiqué.

Le porte-parole du ministère azerbaïdjanais des affaires étrangères, Aykhan Hajizade, a déclaré que 41 de ses citoyens, dont des membres de la famille de ses diplomates en Iran, étaient également rentrés en Azerbaïdjan.

Il a ajouté que les missions diplomatiques de l'Azerbaïdjan en Iran ont continué à fonctionner comme d'habitude.