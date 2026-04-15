Frappes sur Sloviansk et Sumy alors que la Russie pilonne des villes ukrainiennes

L’Ukraine affirme que les forces russes ont frappé Sloviansk tôt le 15 avril, larguant une bombe aérienne guidée FAB-1500 sur le centre-ville vers 5 heures, heure locale. Selon les autorités locales de la région de Donetsk, la frappe a détruit un complexe sportif pour enfants et un immeuble de bureaux, et endommagé au moins 39 immeubles d’habitation et 15 véhicules. Un civil, un homme de 57 ans, a été blessé puis transféré dans une clinique à Dnipro. L’attaque met en évidence la pression continue qui s’exerce sur les zones urbaines proches de la ligne de front. Dans le nord-est de l’Ukraine, des drones ont frappé à plusieurs reprises la zone industrielle de Soumy le 15 avril, provoquant d’importants incendies sur des sites industriels. Les services d’urgence ont indiqué que le site avait de nouveau été visé alors que les pompiers étaient à l’œuvre, au moins trois frappes ayant été signalées en l’espace de quelques heures. Les équipes sont parvenues à circonscrire puis éteindre l’incendie malgré les attaques répétées. Aucune victime n’avait été confirmée à Soumy à ce stade, tandis que les autorités poursuivaient l’évaluation des dégâts. Ces attaques s’inscrivent dans un contexte de pression russe soutenue le long d’une grande partie des 1 000 kilomètres de ligne de front en Ukraine, de Kharkiv à Kherson. Les responsables ukrainiens ont fait état de plus de 100 affrontements au cours des 24 heures précédentes, avec des combats particulièrement intenses autour de Bakhmout et d’Avdiïvka, dans la région de Donetsk. Parallèlement, Moscou maintient une campagne de frappes de drones et de missiles contre les villes et les infrastructures énergétiques, contraignant Kyiv à étirer des défenses antiaériennes et des services de secours déjà mis à rude épreuve, alors même que l’Ukraine continue de viser des sites militaires et logistiques russes de l’autre côté de la frontière et dans les territoires occupés.