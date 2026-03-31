Trump prêt à mettre fin à la guerre en Iran malgré la fermeture du détroit d'Ormuz

Le président américain Donald Trump a déclaré à ses collaborateurs qu’il était prêt à mettre fin au conflit entre les États-Unis et Israël avec l’Iran, même si le détroit d’Ormuz restait en grande partie fermé, a rapporté lundi soir le Wall Street Journal, citant des responsables de l’administration Trump.

Trump et ses collaborateurs ont récemment estimé qu’une opération visant à rouvrir cette voie navigable cruciale pour l’approvisionnement énergétique mondial prolongerait le conflit avec l’Iran au-delà du délai de quatre à six semaines qu’il s’était fixé, indique l’article.

En conséquence, M. Trump a décidé que les États-Unis devaient se concentrer sur la réalisation de leurs objectifs principaux, à savoir paralyser la marine et les stocks de missiles iraniens, tout en exerçant simultanément une pression diplomatique sur Téhéran pour rétablir la libre circulation des échanges commerciaux dans le détroit. Si ces efforts échouaient, la Maison Blanche ferait pression sur ses alliés européens et du Golfe pour qu'ils prennent l'initiative de le rouvrir, selon ces responsables.

Les options militaires restent sur la table, mais elles ne constituent pas la priorité immédiate de Trump, ont ajouté les responsables.

Malgré ces évaluations, les déclarations publiques de Trump sur la guerre avec l’Iran ont été incohérentes.

Lundi matin, il a menacé de détruire complètement toutes les centrales électriques, les puits de pétrole et l’île de Kharg de l’Iran si un accord n’était pas conclu rapidement.

Dans le même temps, l'administration a pris des mesures pour renforcer la présence militaire américaine dans la région. Au cours du week-end dernier, l'USS Tripoli et la 31e Unité expéditionnaire des Marines sont entrés dans la zone, et des éléments de la 82e Division aéroportée ont commencé à arriver. Le déploiement de jusqu'à 10 000 soldats supplémentaires est également à l'étude, selon le Wall Street Journal.

Trump envisagerait également une mission complexe visant à s'emparer des réserves d'uranium de l'Iran.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré lundi que les États-Unis s'efforçaient de rétablir la circulation maritime normale dans le détroit, bien que sa réouverture ne figure pas parmi les principaux objectifs militaires de l'administration, qui se concentrent sur la marine iranienne, son programme de missiles, son industrie de défense et ses infrastructures nucléaires.