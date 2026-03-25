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Taïwan boycotte une réunion de l’OMC après un différend avec le Cameroun

Une grande bannière « 30 ans de l’OMC » est visible à l’entrée du siège de l’Organisation mondiale du commerce à Genève, le 3 avril 2025.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

avec AFP

Cameroun

Taïwan a annoncé qu’il ne participerait pas à une réunion de haut niveau de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), prévue du 26 au 29 mars à Yaoundé, au Cameroun. Une décision inédite, liée à un différend diplomatique autour de la manière dont l’île a été désignée dans des documents officiels.

Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a protesté après que le Cameroun a utilisé l’appellation « Taïwan, province de Chine » dans les documents remis à la délégation. Taipei dénonce une atteinte à sa dignité et affirme que ces documents comportaient également plusieurs erreurs administratives.

Selon les autorités taïwanaises, ces irrégularités montrent que le pays hôte n’avait pas l’intention de résoudre le problème. Taïwan a donc décidé de ne pas envoyer sa délégation, invoquant une question de « dignité nationale ».

Taipei a aussi accusé le Cameroun de « servilité » envers la Chine, estimant que cette situation reflète l’influence de Pékin sur la scène internationale et les pressions exercées pour isoler l’île.

De son côté, la Chine considère Taïwan comme une partie intégrante de son territoire et s’oppose à toute reconnaissance internationale de l’île sous son propre nom. Pékin insiste sur le respect du principe d’« une seule Chine », qu’elle juge indispensable à la participation de Taïwan aux organisations internationales.

Taïwan rappelle néanmoins qu’elle est membre de l’OMC depuis 2002 en tant que « territoire douanier distinct » et affirme que son droit à participer aux instances internationales doit être respecté.

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