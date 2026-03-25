Kenya : une visite diplomatique stratégique du vice-président chinois à Nairobi

Une visite diplomatique hautement stratégique du vice-président chinois à Nairobi.

Au cœur des échanges, des accords bilatéraux dans des secteurs clés comme les technologies agricoles, l’économie numérique et les énergies vertes. Hub logistique majeur en Afrique de l’Est, le Kenya entretient des relations économiques étroites avec la Chine, son premier partenaire commercial, tout en consacrant environ un milliard de dollars par an au remboursement de ses emprunts chinois.

Monsieur le Vice-président, votre visite au Kenya revêt une importance particulière, car elle fait suite à celle que j’ai effectuée en avril dernier en Chine, où nous avons eu des consultations très fructueuses et obtenu des résultats positifs tant pour la Chine que pour le Kenya. Le plus important d’entre eux est la demande adressée par le Kenya au gouvernement chinois afin de faciliter la conclusion d’un accord commercial permettant aux produits kenyans d’accéder au marché chinois, s'est félicité William Ruto, président du Kenya.

Pékin affirme privilégier des relations bilatérales inscrites dans une « communauté de destin » pour une nouvelle ère, orientée vers le long terme. Le pays a également annoncé la suppression des droits de douane en mai pour 53 pays, dont le Kenya. Cette visite intervient après que Nairobi a décidé de relancer l’extension de la ligne ferroviaire vers Kisumu, en Ouganda, après plusieurs années d’arrêt liées au refus de financement de la Chine en raison de défaut du remboursement de la dette.