Le Somaliland prêt à troquer ses minéraux contre une reconnaissance par les USA

Alors que l’élevage représente actuellement 60 % de son économie, le Somaliland place désormais ses espoirs ses minéraux critiques.

Le sol de l’état autoproclamé recèle d'importants minéraux critiques et potentiellement des milliards de barils de pétrole selon ses responsables. Même si les quantités réelles ne sont pas encore connues.

''Nous avons des minéraux précieux et des minéraux industriels. Nous avons également les minéraux les plus recherchés du pays, à savoir le lithium, le cobalt, le carbure, le titane et bien d'autres encore. Nous espérons que cela changera la vie des gens et leur permettra de mener une vie meilleure, c'est ce que nous espérons.'', explique Mohammad Ali Adam, expert, ministère de l'Énergie et des Minéraux du Somaliland.

En décembre, Israël a été le premier pays à reconnaître l'indépendance du Somaliland depuis sa sécession de la Somalie en 1991. Les autorités du Somaliland attendent désormais les investisseurs israéliens à bras ouverts.

''Nous leur demandons (aux entreprises israéliennes) simplement de nous aider à explorer et à mener des explorations sur tous les sites de lithium, afin d'en savoir plus sur la quantité la quantité que nous disposons. Ensuite, nous accorderons leur accorderons des licences'', a déclaré Ahmed Jama Barre, ministre de l'Énergie et des Minéraux du Somaliland.

Ibrahim, 52 ans, est un ancien géomètre de Hargeisa, la capitale du Somaliland, qui a quitté son emploi en 2015 pour tenter sa chance dans l’exploitation minière artisanale. Il ne cesse de prôner le partenariat entre son territoire et l'État hébreu.

''Nous sommes conscients de la reconnaissance du Somaliland par Israël et nous nous en réjouissons. Nous sommes satisfaits de cette évolution et considérons Israël comme un pays frère. Avec son aide, nous espérons parvenir à un développement important de la production minière et nous attendons avec impatience de recevoir des équipements modernisés tels que des bulldozers, des excavatrices et des pelles.'', raconte Ahmed Ibrahim, Mineur.

Le Somaliland est prêt à accorder des droits miniers exclusifs aux États-Unis dans sa quête d’une plus grande reconnaissance internationale ont fait savoir ses responsables.