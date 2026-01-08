La pénurie de pièces détachées cloue au sol l'aviation africaine [Business Africa]

Les compagnies aériennes africaines font face à des retards et des annulations en raison d’une pénurie mondiale de pièces détachées pour avions, immobilisant des appareils à travers le monde.

Les plus petits transporteurs tels que Uganda Airlines, Kenya Airways, Air Sénégal et RwandAir sont les plus durement touchés, chaque compagnie ayant terminé l’année avec au moins un avion cloué au sol.

Selon une étude de l’Association du transport aérien international (IATA), cette crise devrait coûter plus de 11 milliards de dollars au secteur de l’aviation cette année.

Jacques Assoumou, pilote et ancien dirigeant d’Air Gabon, participe à l’émission pour expliquer pourquoi les compagnies africaines ont été touchées de manière disproportionnée et comment cette pénurie affectera leur compétitivité.

Innovation

En Libye, une étudiante de 25 ans en ingénierie aéronautique se distingue dans un domaine largement dominé par les hommes.

L’entreprise de Rawan Abu Aeshah se concentre sur des modifications innovantes de moteurs automobiles, réduisant les coûts pour ses clients tout en remettant en cause les normes de genre de longue date dans les métiers de l’ingénierie et de l’automobile.

Mines : vers une création de valeur locale

L’industrie minière africaine connaît un tournant majeur. Des pays allant du Zimbabwe à la Namibie imposent des interdictions d’exportation de minerais bruts afin de stimuler l’industrialisation locale et de créer des emplois à plus forte valeur ajoutée.

Mais des défis persistent, notamment le coût élevé de l’énergie, les difficultés logistiques et les lacunes en matière d’infrastructures.