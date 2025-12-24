Somalie : l’ONU prolonge d’un an la mission africaine de stabilisation

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté mardi à l’unanimité une résolution prolongeant d’un an le mandat de la Mission de l’Union africaine de soutien et de stabilisation en Somalie (AUSSOM).

Présenté par le Royaume-Uni, le texte étend l’action de la mission jusqu’au 31 décembre 2026. Dans le même temps, les quinze membres du Conseil ont décidé de mettre fin à toutes les opérations de la Mission des Nations Unies pour la transition en Somalie à compter du 31 octobre 2026.

S’exprimant après le vote, l’envoyé spécial adjoint du Royaume-Uni auprès de l’ONU, Archibald Young, a salué une mission jugée « essentielle » au renforcement de la stabilité et de la sécurité du pays. Selon lui, la résolution ouvre la voie à un examen plus rigoureux du soutien logistique fourni par l’ONU, afin d’en améliorer l’efficacité.

Si la mission est jugée essentielle pour la stabilité du pays, plusieurs États ont alerté sur ses graves difficultés financières. Sun Lei, représentant permanent adjoint de la Chine, a notamment appelé les donateurs internationaux à honorer leurs engagements, face à un déficit de financement qualifié d’insoutenable.

Cette décision intervient alors que l’armée somalienne, appuyée par l’AUSSOM et plusieurs partenaires internationaux, a intensifié depuis juillet ses opérations contre al-Shabaab. Affilié à al-Qaïda, le groupe jihadiste mène depuis plus de seize ans une insurrection armée contre le gouvernement somalien, multipliant les attaques contre les forces de sécurité, les responsables politiques et les civils, principalement dans le sud et le centre du pays.