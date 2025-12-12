Bienvenue sur Africanews

Rwanda : plainte contre la Banque de France pour complicité de génocide

Des personnes devant une agence de la Banque de France pour convertir leurs francs français en euros, à Paris, le 17 février 2012.  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

France

Le collectif des parties civiles pour le Rwanda a porté plainte contre la Banque de France pour complicité de génocide et crimes contre l’humanité.

Il est reproché à l’institution d’avoir autorisé des virements qui ont permis l’achats d’armes utilisées pendant les tragiques événements de 1994 au Rwanda. Alors qu’elle devrait geler les comptes de la Banque nationale du Rwanda.

La plainte a été déposée le 4 décembre auprès du doyen des juges d’instruction du Pôle crimes contre l’humanité du tribunal judiciaire de Paris, qui doit dire si la Banque de France a fait fi de l’embargo des Nations Unies sur la vente d’armes au Rwanda décrété le 17 mai 1994.

La Banque de France dit ne pas avoir trouvé trace des virements mis edn causes au stade actuel de ses recherches.

Le génocide au Rwanda a fait plus de 800.000 morts selon l'ONU, essentiellement des Tutsis exterminés entre avril et juillet 1994.

