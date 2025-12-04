Crise climatique : 2024, année la plus chaude de la région arabe, selon un rapport de l'OMM

Le monde arabe a connu son année la plus chaude jamais enregistrée en 2024, selon un rapport des nations unies.

L'Organisation météorologique mondiale sur l'état du climat dans la région arabe estime que le rythme du réchauffement s'est accéléré au cours des dernières décennies.

L'OMM indique que la température moyenne en 2024 était supérieure de 1,08 °C à la moyenne enregistrée entre 1991 et 2020.

La durée des vagues de chaleur a augmenté, en particulier en Afrique du Nord et au Proche-Orient, avec une nette tendance à la hausse depuis 1981, accompagné de sécheresses plus intenses, ainsi que de précipitations et de tempêtes extrêmes, indique le rapport.

Ces menaces climatiques s'ajoutent aux défis socio-économiques actuels tels que l'urbanisation rapide, les conflits, la pauvreté et la croissance démographique.

Ces circonstances soulignent, selon les experts, la nécessité urgente de renforcer la résilience, d'investir dans la réduction des risques et la sécurité de l'approvisionnement en eau.

Le rapport « État du climat dans la région arabe en 2024 » a été compilé par l'OMM en partenariat avec la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale et la Ligue des États arabes afin d'éclairer la prise de décision dans une région vulnérable au climat qui compte 15 des pays les plus touchés par la pénurie d'eau dans le monde.

« 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée dans la région arabe, dans la continuité d'une tendance à long terme. Les températures augmentent deux fois plus vite que la moyenne mondiale, avec des vagues de chaleur intense qui poussent la société à ses limites. La santé humaine, les écosystèmes et les économies ne peuvent pas faire face à des périodes prolongées de plus de 50 °Celsius – il fait tout simplement trop chaud pour supporter cela. Les sécheresses sont de plus en plus fréquentes et sévères dans l'une des régions du monde les plus touchées par le stress hydrique. Et dans le même temps, nous avons assisté à des inondations perturbatrices et dangereuses », a déclaré la secrétaire générale de l'OMM, Celeste Saulo.

La sécheresse s'est aggravée en 2024 dans l'ouest de l'Afrique du Nord après six saisons des pluies consécutives infructueuses, en particulier au Maroc, en Algérie et en Tunisie. À l'inverse, des précipitations extrêmes et des crues soudaines ont causé des morts et des destructions dans des pays autrement arides, notamment l'Arabie saoudite, Bahreïn et les Émirats arabes unis.

Les événements extrêmes de 2024 ont touché près de 3,8 millions de personnes et causé plus de 300 décès, principalement dus à des vagues de chaleur et à des inondations. Le rapport souligne que le coût économique et humain réel est certainement sous-estimé. La fréquence et la gravité des événements météorologiques et climatiques extrêmes ont considérablement augmenté, avec une hausse de 83 % des catastrophes enregistrées entre 1980-1999 et 2000-2019.