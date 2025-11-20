Mondial 2026 : retour triomphal à Curaçao après la qualification historique

Football
Accueil triomphal pour les joueurs de Curaçao de retour de Jamaïque après leur qualification pour la coupe du monde 2026.
Les Curaciens ont fait la fête avec leur équipe, mercredi à l'aéroport international de Willemstad, à l'arrivée des héros invaincus des éliminatoires du mondial.
Le pays a décroché sa toute première participation à une coupe du monde cette semaine après un nul obtenu face aux Reggae boys à Kingston.
Avec ses 156 000 habitants, Curaçao est devenu le plus petit pays en termes de population à se qualifier pour la fête planétaire du Football.
La Familia Azul ou encore la Blue Wave des surnoms de la sélection de Curaçao a activement recruté parmi sa diaspora.
Avec à sa tête, le néerlandais Dick Advocaat, cette équipe regorge de plusieurs jeunes joueurs formés en Europe, et pour la plupart, nés au Pays-Bas.
Aller à la video
Football : Achraf Hakimi remporte le Ballon d’or africain 2025
00:52
Le Maroc enchaîne sa 18e victoire d'affilée avant sa CAN à domicile
00:53
Mondial 2026 : qualification historique pour Curaçao, Haïti de retour
Aller à la video
Mondial 2026 : Trump annonce une procédure de visa accélérée
00:48
Football : verdict attendu le 16 décembre dans le procès Mbappé-PSG
00:49
CAF Awards 2025 : le Maroc domine les nominations, Hakimi grand favori