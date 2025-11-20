Mondial 2026 : retour triomphal à Curaçao après la qualification historique

Accueil triomphal pour les joueurs de Curaçao de retour de Jamaïque après leur qualification pour la coupe du monde 2026.

Les Curaciens ont fait la fête avec leur équipe, mercredi à l'aéroport international de Willemstad, à l'arrivée des héros invaincus des éliminatoires du mondial.

Le pays a décroché sa toute première participation à une coupe du monde cette semaine après un nul obtenu face aux Reggae boys à Kingston.

Avec ses 156 000 habitants, Curaçao est devenu le plus petit pays en termes de population à se qualifier pour la fête planétaire du Football.

La Familia Azul ou encore la Blue Wave des surnoms de la sélection de Curaçao a activement recruté parmi sa diaspora.

Avec à sa tête, le néerlandais Dick Advocaat, cette équipe regorge de plusieurs jeunes joueurs formés en Europe, et pour la plupart, nés au Pays-Bas.