ONU : les conflits armés responsables de la faim aiguë dans le monde

Au moins 673 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Malgré ce tableau, les dépenses militaires restent de loin supérieures à celles consacrées à la lutte contre la faim à l’échelle mondiale. Alors que les conflits armés sont à l’origine de l’insécurité alimentaire dans 14 des 16 points chauds de la planète souligne l’ONU.

"Et dans une spirale de mort, nous continuons à investir dans les dépenses militaires plutôt que d’endiguer la faim. Le total des dépenses militaires mondiales au cours de la dernière décennie est estimé à 21,9 billions de dollars, alors que mettre fin à la faim d'ici 2030 coûte beaucoup moins cher - 93 milliards de dollars par an."" Nous ne pouvons et ne devons pas accepter ces exemples comme la nouvelle normalité. Le lien entre la faim et les conflits est une menace stratégique et existentielle, et ce Conseil doit la traiter comme telle." , a déclaré Amina J. Mohammed, vice-secrétaire générale des Nations unies.

En Afrique, la faim touche plus de 300 millions de personnes. Il y a urgence alors que des millions de personnes supplémentaires sont menacée par une faim catastrophique. Le contient appelle à l’aide.

"Notre continent possède 60 % des terres arables du monde, la population la plus jeune et le plus grand potentiel d'innovation en matière d'agriculture durable. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de sympathie, mais de solidarité - pour libérer le pouvoir de l'Afrique de se nourrir elle-même et d'aider à nourrir le monde." , a déclaré Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone.

La malnutrition draine à elle seule plus de 25 milliards de dollars par an des économies africaines