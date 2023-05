RDC : une campagne de vaccination contre la rougeole dans le Nord-Kivu

Une campagne de vaccination contre la poliomyélite et la rougeole a débuté dans la province du nord-Kivu en RDC.

Près de 90 000 enfants dont l'âge varie entre 6 et 59 mois vont recevoir des doses pendant une semaine, notamment dans la ville de Béni. Dans ce pays d'Afrique centrale, tous les deux ou trois ans la rougeole affecte des milliers d'enfants.

Cette maladie parmi les plus contagieuses bénéficie d’un vaccin qui offre une protection quasi-totale s’il est administré deux fois. Mais en RDC, l'absence de vaccination de routine est une réelle problématique à l'éradication de la rougeole.

La plus grande épidémie de rougeole jamais documentée en RDC s’est déroulée entre 2018 et 2020. À cette période, rapporte Médecins sans frontières près de 460 000 enfants avaient contracté la maladie, et 8 000 d’entre eux y avaient succombé.

En 2022, les équipes de MSF en RDC ont vacciné plus de 2 millions d’enfants dans 14 provinces et pris en charge pas moins de 37 000 patients souffrant de la rougeole.