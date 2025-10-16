Bienvenue sur Africanews

Soudan : Al-Burhan en Égypte avant une réunion cruciale aux USA

Le chef militaire soudanais, le général Abdel-Fattah Burhan (au centre), est accueilli par les troupes à son arrivée à Khartoum, au Soudan, le 26 mars 2025.  
By Rédaction Africanews

Egypte

Le chef du Conseil souverain soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan, a rencontré mercredi au Caire le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, dans le cadre des efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit armé qui ravage le Soudan depuis plus d’un an.

Cette rencontre intervient en amont d’une réunion décisive du groupe Quad composé des États-Unis, de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et de l’Égypte prévue à Washington ce mois-ci. Le 12 septembre, les ministres des Affaires étrangères des pays membres avaient approuvé une feuille de route pour la paix, prévoyant une trêve humanitaire de trois mois devant aboutir à un cessez-le-feu permanent et à un processus de transition politique.

Selon un communiqué de la présidence égyptienne, les deux dirigeants ont exprimé l’espoir que la rencontre de Washington débouchera sur des « résultats tangibles » en vue de la cessation des hostilités et du règlement de la crise soudanaise.

Le président Sissi a réaffirmé le soutien de l’Égypte à l’unité et à la souveraineté du Soudan, rejetant toute tentative de fragmentation ou de formation de structures parallèles au gouvernement légitime. Il a également insisté sur la nécessité de préserver la cohésion nationale soudanaise.

De son côté, le général Burhan a exprimé sa reconnaissance envers l’Égypte pour son soutien constant aux efforts de paix et de stabilisation du pays.

Dans une déclaration distincte, le ministre soudanais des Affaires étrangères, Mohi al-Din Salem, a indiqué que les échanges avaient également porté sur les relations bilatérales et les questions régionales. Il a souligné le refus catégorique de l’Égypte de toute ingérence étrangère dans les affaires soudanaises, appelant à l’unité entre les différentes factions du pays.

