La Chine et le Ghana réaffirment leur engagement pour l’égalité des sexes

Le président ghanéen John Dramani Mahama est à Pékin pour participer à la Réunion des dirigeants mondiaux sur les femmes, qui se tient jusqu’au 14 octobre dans la capitale chinoise.

Ce sommet marque le 30ᵉ anniversaire de la Conférence mondiale sur les femmes de 1995, également organisée à Pékin, et vise à renforcer la coopération internationale en faveur de l’égalité des genres et du développement des femmes.

Le Ghana, parmi les premiers pays d’Afrique subsaharienne à avoir établi des relations diplomatiques avec la Chine, demeure un partenaire stratégique de Pékin sur le continent africain. Les deux pays coopèrent notamment dans les domaines du développement, de la gouvernance inclusive et de la promotion des droits des femmes.

À l’occasion de la Journée africaine de la femme 2025, le Ghana a lancé la Loi sur l’action positive pour l’équité entre les sexes, destinée à renforcer la participation des femmes à la vie publique et à promouvoir une gouvernance plus inclusive.

Lors de la séance d’ouverture du sommet, le président chinois Xi Jinping a annoncé plusieurs mesures de soutien à la cause féminine mondiale : « Afin de soutenir plus activement la cause mondiale des femmes, la Chine versera 100 millions de dollars américains à ONU Femmes au cours des cinq prochaines années. Un fonds de 100 millions de dollars sera également créé pour le Fonds de développement mondial et la coopération Sud-Sud », a déclaré Xi Jinping.

« En partenariat avec les organisations internationales concernées, la Chine mettra en œuvre des projets visant à promouvoir le développement et l’émancipation des femmes et des jeunes filles », a-t-il ajouté.

La Chine a réalisé d’importants progrès dans l’éducation des femmes, qui représentent aujourd’hui environ 50 % des étudiants de l’enseignement supérieur et 43 % de la population active. Toutefois, la faible représentation féminine dans les instances dirigeantes demeure un sujet d’inquiétude. En 2022, aucune femme ne siégeait parmi les 24 membres du Bureau politique ni au sein du Comité permanent du Parti communiste chinois, pour la première fois en vingt ans.