Le COMESA lance un système de paiements numériques

Le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) a lancé un système de paiements numériques visant à réduire les coûts de transaction en permettant aux entreprises de conclure des affaires dans leurs monnaies locales, a-t-il annoncé jeudi.

Le COMESA, qui compte 21 États membres, dont l’Égypte, le Kenya et l’Éthiopie, rejoint ainsi les efforts du continent africain pour promouvoir les systèmes de paiements en monnaies locales afin de réduire les coûts commerciaux en éliminant la nécessité de convertir les devises locales en monnaies fortes – principalement le dollar américain – pour les paiements transfrontaliers.

La nouvelle plateforme, appelée Digital Retail Payments Platform, débute par des essais entre le Malawi et la Zambie, a précisé le COMESA dans un communiqué. Elle est déployée en partenariat avec deux prestataires de services financiers numériques et un fournisseur de services de change, dont les noms n’ont pas été révélés.

"Pour la première fois, le commerce transfrontalier au sein du COMESA peut être réglé directement en monnaies locales", a déclaré le ministre kenyan du Commerce, Lee Kinyanjui. "C’est une avancée majeure."

L’initiative vise à aider les micro, petites et moyennes entreprises, qui représentent 80 % de l’activité économique et 60 % de l’emploi dans les États membres, mais doivent actuellement faire face à des systèmes de paiements transfrontaliers "lourds, peu sûrs et coûteux", a-t-il ajouté. "Nous démontrons comment les commerçants peuvent échanger de la valeur sans dépendre de devises étrangères rares", a-t-il souligné.

La plateforme de paiements visera à maintenir les coûts en dessous de 3 % de la valeur de chaque transaction, a indiqué le ministre.

Le président kényan William Ruto, qui a pris la présidence du COMESA à son homologue burundais, a appelé à une intégration accrue pour stimuler le commerce.

Le Kenya a augmenté sa participation dans les banques régionales de financement du commerce, la TDB et Afreximbank, de 100 millions de dollars et 50 millions de dollars respectivement, a déclaré M. Ruto, en signe de son engagement à renforcer l’intégration commerciale.

"L’un des parcours les plus prometteurs pour l’Afrique, et pour les blocs économiques régionaux comme le COMESA, consiste à renforcer nos institutions financières multilatérales locales", a-t-il affirmé.