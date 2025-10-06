La crise du logement pousse toujours plus de Kényans à la rue

À la tombée de la nuit à Nairobi, plusieurs jeunes kényans sans-abri n'ont que seul espoir ces bouts de trottoirs pour reposer leur tête après une difficile journée.

Comme eux, des milliers de Kényans en proie à une précarité dorment chaque soir à même le sol. En 2019, on comptait environ 20 000 personnes sans domicile fixe dans la capitale. Ce chiffre aurait depuis plus que triplé, selon les organisations locales.

Je vis dans la rue depuis 10 ans. Les difficultés sont nombreuses : il fait très froid la nuit, nous avons souvent faim, les enfants pleurent. Et comme si cela ne suffisait pas, la police nous frappe généralement la nuit, explique un sans-abri.

Dans de grandes mégalopoles comme Nairobi, les petits revenus trouvent leur point de chute dans ces bidonvilles, comme Kibera, mais ici également le coût des habitations de fortune est en forte hausse, obligeant certains kényans à faire le choix entre se nourrir où se loger. Cette crise du logement touche toutes les couches de la population enfants, jeunes, familles entières. En 2019, environ 33,6 % des Kényans, soit 15,8 millions de personnes, vivaient en dessous du seuil de pauvreté national, selon le recensement de la population et du logement du Kenya.

Je paie environ 2 000 shillings (17 dollars) par mois pour cette maison en terre, en mauvais état, avec un toit qui fuit. Le propriétaire est strict : si je ne paie pas à temps, il ferme la porte ou jette mes affaires. Je suis obligée de travailler dur juste pour payer un toit, souligne une habitante de Kibera.

En mai dernier, le président kenyan William Ruto a inauguré le premier lot de nouveaux logements destinés aux habitants de Nairobi. Cependant ce projet suscite des critiques notamment en raison de son modèle de financement et de la charge fiscale qu'il fait peser sur les salariés.