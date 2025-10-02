Somaliland : onze guépards sauvés du commerce illégal

Onze jeunes guépards ont été secourus des griffes du commerce illégal d’animaux sauvages au large des côtes du Somaliland, dans ce que les défenseurs de l’environnement qualifient comme l'une des plus importantes saisies de cette espèce à ce jour.

Les petits félins, transportés dans des sacs semblables à ceux utilisés pour les pommes de terre, étaient entassés dans un petit boutre intercepté dimanche par les garde-côtes près de Berbera, une ville côtière stratégique. L’opération a conduit à l’arrestation de cinq individus, dont deux ressortissants locaux et trois Yéménites.

Les guépards ont été transférés dans un centre de sauvetage du Cheetah Conservation Fund (CCF), une organisation œuvrant pour la protection de cette espèce menacée. Toutefois, malgré les efforts immédiats pour les stabiliser, deux des petits sont morts quelques heures après leur arrivée, en dépit des soins intensifs prodigués. Deux autres restent dans un état critique, tandis que les sept restants commencent à répondre positivement aux soins.

« Les oursons étaient en très mauvais état, très mal nourris », a déclaré Laurie Marker, fondatrice du CCF. « Les guépards ne sont pas des animaux de compagnie. Ce sont de grands prédateurs qui jouent un rôle crucial dans l’équilibre de l’écosystème. »

Le Somaliland, région autoproclamée indépendante de la Somalie, est devenu un point de transit majeur pour le commerce illégal d’espèces sauvages. Des centaines de guépards, principalement capturés dans la Corne de l’Afrique, sont régulièrement acheminés par le golfe d’Aden vers les pays du Golfe, où la demande pour les animaux exotiques comme animaux de compagnie ne cesse de croître.

Ce sauvetage n’est pas un cas isolé. En août dernier, les autorités avaient déjà intercepté dix autres guépards destinés au marché clandestin, arrêtant également deux suspects.

Laurie Marker rappelle que moins de 7 000 guépards subsistent à l’état sauvage dans le monde. Elle insiste sur l’urgence d’agir :

« Chaque sauvetage compte. Nous ne pouvons pas nous permettre d’en perdre un seul au profit du commerce illégal. »