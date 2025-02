La Suède pleure ses victimes après la pire fusillade de masse

Des bouquets de fleurs et des bougies ont été déposés mercredi matin devant le site de la plus grave fusillade jamais enregistrée en Suède, près de Stockholm. Ce drame, survenu mardi dans un centre d’éducation pour adultes à l’ouest de la capitale, a fait au moins 11 morts, dont l’assaillant, et cinq blessés graves. Les habitants, encore sous le choc, ont tenu à rendre hommage aux victimes de cette tragédie. Des visages marqués par la tristesse se sont inclinés en silence devant un autel de bougies et de fleurs. Selon les autorités locales, le tireur a agi seul. L'enquête se poursuit pour éclaircir les motivations de cette attaque qui bouleverse tout le pays. La Première ministre suédoise a exprimé sa "profonde tristesse" face à cet acte "inqualifiable". Cette tragédie marque un tournant dans l'histoire de la Suède, habituellement épargnée par la violence dans ses écoles. Le pays a toutefois connu des incidents graves récemment, notamment des fusillades et des explosions. En mars 2022, un élève de 18 ans a poignardé deux enseignants à Malmö. En janvier 2022, un adolescent de 16 ans a blessé un élève et un enseignant à Kristianstad. En octobre 2015, une attaque raciste à Trollhattan a coûté la vie à trois personnes.