RDC : une campagne de vaccination lancée face à la hausse des cas d'Ebola

Les cas d’Ebola continuent à augmenter dans le sud de la République démocratique du Congo (RDC) où 31 des 38 cas confirmés ont entrainé un décès.

Pour faire face à cette recrudescence, les autorités ont entamé une campagne de vaccination pour lutter contre une nouvelle épidémie du virus mortel.

Un lot supplémentaire de vaccins approuvé par le Groupe international de coordination pour l'approvisionnement en vaccins a commencé à arriver à partir de vendredi et jusqu'à dimanche, selon les responsables de l'OMS.

Les doses ont été acheminées par avion à Bulape, épicentre del’épidémie, en petits lots en raison de la capacité de stockage limitée et de l'accès difficile à la zone, ont indiqué les responsables.

« La vaccination reste un pilier essentiel de notre défense contre l'espèce Ebola Zaïre. Nous disposons actuellement de 3 500 doses dans le pays, dont 760 ont déjà été livrées à Bulape. Plus de 500 travailleurs de la santé et contacts ont été vaccinés, ce qui leur offre une protection cruciale. En outre, 45 000 doses supplémentaires devraient bientôt arriver à Kinshasa. », a expliqué Dr Patrick Otim, responsable du secteur des programmes, réponse d'urgence.

Le 5 septembre, les autorités congolaises ont annoncé une nouvelle épidémie d'Ebola dans la localité de Bulape au Kasaï, une région du centre-sud du Congo proche de l'Angola.

La semaine dernière, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a déclaré que la maladie s'était propagée de deux à quatre districts.