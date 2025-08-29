L'ONU et l'OIT misent sur l'emploi pour renforcer la résilience en Afrique

Lors de la 9ᵉ Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD), l’ONU et l’Organisation internationale du Travail (OIT) ont mis en avant des stratégies focalisées sur l'emploi pour répondre aux crises prolongées qui touchent le continent africain.

Ces organisations soulignent l'importance du travail décent, du développement des compétences et du renforcement des capacités locales pour construire des communautés résilientes.

Les responsables de l’OIT ont souligné que des approches à forte intensité de main-d’œuvre peuvent atténuer non seulement l'impact des catastrophes, mais aussi traiter les causes profondes de l'instabilité.

Lors d’une rencontre intitulée « Emplois et moyens de subsistance, renforcer la résilience : un moyen de s’attaquer aux causes profondes des crises prolongées », divers acteurs, y compris des gouvernements, des agences onusiennes et la société civile, ont discuté de ces approches.

André Bogui, directeur général adjoint de l’OIT, a souligné la nécessité de marchés du travail inclusifs et d'investissements dans les capacités locales pour une résilience durable. Il a insisté sur l'importance des approches intensives en emploi pour garantir des résultats de développement à long terme.

Kamal Kishore, représentant spécial de l’ONU pour la réduction des risques de catastrophe, a évoqué le cadre de Sendai, qui met l'accent sur la prévention proactive. Il a souligné que les efforts de relèvement doivent aller au-delà de la restauration des emplois et des infrastructures existantes pour créer des sources de revenus diversifiées et résilientes.

L'ambassadeur japonais Nobuharu Imanishi a partagé l'expérience du Japon dans la gestion des catastrophes, mettant en avant l'importance de l'investissement continu dans les infrastructures, qui génèrent expertise et savoir-faire.

La coopération tripartite et le dialogue social ont également été soulignés par les fédérations japonaises comme cruciaux pour la continuité des activités et la protection des groupes vulnérables.

Les participants ont partagé plusieurs initiatives africaines, allant de l'agriculture résiliente au climat à la formation de groupes marginalisés et à la construction de routes locales.

Ils ont convenu que ces initiatives doivent être étendues pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) et concrétiser les engagements du cadre de Sendai.

La TICAD, lancée en 1993 par le gouvernement japonais, continue de servir de plateforme pour promouvoir le développement durable en Afrique et renforcer la collaboration internationale.