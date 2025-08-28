Les sauveteurs fouillent les décombres après des frappes meurtrières de missiles et drones à Kyiv

C'était la première frappe de grande envergure sur la capitale depuis des semaines et l'une des rares fois où le centre-ville a été directement touché depuis le début de la guerre. Le ministre de l'Intérieur, Ihor Klymenko, a déclaré que le bilan pourrait augmenter alors que les secouristes recherchent des personnes piégées sous les décombres. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a accusé Moscou de choisir "les ballistiques au lieu de la table des négociations" et a appelé à une action internationale plus forte. Près de 100 bâtiments ont été endommagés dans sept districts, y compris un centre commercial, alors que les habitants nettoyaient les éclats de verre et les débris.