Gaza : le pape Léon XIV et les patriarches de Jérusalem appellent à la paix

Le pape Léon XIV se joint à l'appel des patriarches latins et grecs orthodoxes de Jérusalem en faveur de la paix et la circulation de l'aide humanitaire à Gaza.

Mercredi, le souverain pontife s'est adressé aux fidèles depuis le saint-siège du vatican.

"Je reviens aujourd'hui pour lancer un appel fort aux parties concernées et à la communauté internationale pour qu'elles mettent fin au conflit en Terre Sainte qui a causé tant de terreur, de destruction et de mort", a déclaré Pape Léon XIV.

L'enclave palestinienne est quotidiennement bombardée par Israel, depuis de longs mois. Le Pape a appelé à la protection de civils.

"En particulier, l'obligation de protéger les civils et l'interdiction des punitions collectives, de l'usage indiscriminé de la force et des déplacements forcés de population. Je m'associe à la déclaration commune des Patriarches grec orthodoxe et latin de Jérusalem qui ont demandé hier de mettre fin à cette spirale de violence, de mettre fin à la guerre et de donner la priorité au bien commun des peuples", ajoute Pape.

Dans leur déclaration commune, les patriarches ont rappelé que la paroisse catholique et l'Église orthodoxe Saint-Porphyre ont abrité des centaines de civils depuis, le 7 octobre 2023, date du début de la guerre entre Israël et le Hamas.