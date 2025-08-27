Gaza : le pape Léon XIV et les patriarches de Jérusalem appellent à la paix

Gaza
Le pape Léon XIV se joint à l'appel des patriarches latins et grecs orthodoxes de Jérusalem en faveur de la paix et la circulation de l'aide humanitaire à Gaza.
Mercredi, le souverain pontife s'est adressé aux fidèles depuis le saint-siège du vatican.
"Je reviens aujourd'hui pour lancer un appel fort aux parties concernées et à la communauté internationale pour qu'elles mettent fin au conflit en Terre Sainte qui a causé tant de terreur, de destruction et de mort", a déclaré Pape Léon XIV.
L'enclave palestinienne est quotidiennement bombardée par Israel, depuis de longs mois. Le Pape a appelé à la protection de civils.
"En particulier, l'obligation de protéger les civils et l'interdiction des punitions collectives, de l'usage indiscriminé de la force et des déplacements forcés de population. Je m'associe à la déclaration commune des Patriarches grec orthodoxe et latin de Jérusalem qui ont demandé hier de mettre fin à cette spirale de violence, de mettre fin à la guerre et de donner la priorité au bien commun des peuples", ajoute Pape.
Dans leur déclaration commune, les patriarches ont rappelé que la paroisse catholique et l'Église orthodoxe Saint-Porphyre ont abrité des centaines de civils depuis, le 7 octobre 2023, date du début de la guerre entre Israël et le Hamas.
00:05
Australie : première apparition de l'ambassadeur iranien depuis l'annonce de son expulsion
01:00
Des milliers de personnes manifestent à Tel-Aviv pour la libération des otages à Gaza
01:00
Des manifestants israéliens exigent un cessez-le-feu et un accord sur les otages
Aller à la video
Mort de quatre journalistes à Gaza: RSF en appelle la communauté internationale
01:00
Arrêt sur images du 25 août 2025
01:18
Kenya : manifestation en soutien aux habitants de la bande de Gaza