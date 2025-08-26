L'Afrique dépasse la croissance mondiale en nombre de millionnaires

Selon le Africa Wealth Report 2025, la population de millionnaires en Afrique est projected à augmenter de 65 % au cours de la prochaine décennie. Actuellement, le continent compte environ 25 milliardaires, 348 centi-millionnaires (détenteurs d’au moins 100 millions de dollars) et 122 500 millionnaires.

Cette dynamique s’accompagne d'une croissance économique notable : l’Afrique subsaharienne devrait voir son PIB croître de 3,7 % en 2025, surpassant ainsi l'Europe (0,7 %) et les États-Unis (1,4 %). La croissance devrait continuer à accélérer en 2026, atteignant 4,1 %.

Malgré un contexte mondial incertain, le marché de la gestion privée en Afrique se développe fortement. Dominic Volek, responsable des clients privés chez Henley & Partners, souligne que « les flux migratoires d’investissements fonctionnent désormais dans les deux sens » : les investisseurs africains cherchent plus de mobilité et de diversification, tandis que les investisseurs internationaux voient en l’Afrique une destination stable pour des capitaux à long terme.

Les pays et villes de plus en plus riches d’Afrique

L’Afrique du Sud demeure le principal foyer de richesse du continent, représentant 34 % des millionnaires africains avec 41 100 résidents fortunés. Elle devance des géants économiques comme l’Égypte, le Maroc, le Nigeria et le Kenya, qui concentrent à eux seuls 63 % des millionnaires et 88 % des milliardaires.

Au niveau régional, Maurice enregistre la plus forte croissance en nombre de personnes très fortunées (+63 % au cours de la dernière décennie), suivi du Rwanda (+48 %) et du Maroc (+40 %). En revanche, certains pays, comme le Nigeria, ont vu leur population millionnaire se contracter fortement (-47 %), tout comme l’Angola (-36 %) et l’Algérie (-23 %).

Côté villes, Johannesburg reste la plus riche avec 11 700 millionnaires, mais Le Cap commence à prendre davantage de terrain, notamment en nombre de centi-millionnaires (35 personnes) et en valeur immobilière (5 800 USD/m²). La métropole pourrait dépasser Johannesburg en richesse totale d’ici 2030. Le Caire et Nairobi complètent le top 4, avec respectivement 6 800 et 4 200 millionnaires, cette dernière représentant près de la moitié de la richesse privée du Kenya.

Les défis géopolitiques et stratégiques en contexte africain

L’année à venir risque d’être marquée par un durcissement de la position des États-Unis vis-à-vis de l’Afrique. Les mesures prises par l’administration Trump – droits de douane, restrictions de voyage, expulsions – limitent la mobilité et l’accès aux marchés américains pour de nombreux pays africains. Une étude exclusive souligne également que la discrimination en matière de visas à l’encontre des Africains en Europe est en forte augmentation, avec un taux de refus doublé en dix ans.

En réponse à ces obstacles, une tendance croissante s’observe chez les Africains fortunés, qui multiplient les démarches pour obtenir des droits de résidence ou de citoyenneté dans d’autres pays. Henley & Partners indique que les demandes de migration par investissement en Afrique ont bondi de 50 % en 2024, notamment de la part de pays comme l’Afrique du Sud et l’Égypte, désormais parmi les principaux marchés d’origine mondiale. Selon Grace Arthur de Henley & Partners Ghana, « ces investisseurs ne tournent pas le dos à l’Afrique, ils étendent tout simplement son empreinte à l’échelle mondiale ».